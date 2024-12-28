ДТЕК отримала вантаж з СПГ через Середземне море у зв'язку з повномасштабним вторгненням

Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК отримала першу партію скрапленого природного газу зі США. Газовоз Gaslog Savannah прибув до Греції з Луїзіани вранці п’ятниці, 27 грудня, повідомили на сайті української енергокомпанії.

Зазначається, що перша партія скрапленого газу, обсягом приблизно 100 млн м3 газу (еквівалентно 1 ТВт-год енергії), прибула до грецького термінала Revithoussa LNG. Загальноєвропейська трейдингова дочірня компанія ДТЕК викупила весь вантаж.

Наразі куплений скраплений природний газ повинен пройти процес регазифікації, після чого його транспортують через газові мережі Європейського Союзу до України.

У компанії зазначають, що вантаж з СПГ прибув за кілька днів до припинення Україною дії угоди про транспортування російського газу до Євросоюзу через свою територію.

«Подібні вантажі не тільки забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, але ще більше підривають вплив Росії на нашу енергетичну систему», – сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

ДТЕК очікує на продовження таких поставок із США, і планує розширити свою діяльність у сфері СПГ на Північну Європу та Балтію.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року закінчується термін договору на транзит російської газу до країн ЄС через Україну. У серпні президент Володимир Зеленський повідомив, що угоду не продовжуватимуть. У відповідь на це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не постачатиме електроенергію Україні або знайде інші методи впливу. Подібну позицію займає й Угорщина.