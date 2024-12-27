Владімір Путін та Роберт Фіцо під час зустрічі у Кремлі 22 грудня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не постачатиме електроенергію Україні у відповідь на припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року. У своїх соцмережах Роберт Фіцо написав, що може допомогти з мирними перемовинами.

«Зупинивши транзит газу, президент Зеленський завдасть мільярдних збитків ЄС, зокрема Словаччині, і ще більше знизить конкурентоспроможність ЄС. Великі хлопці в ЄС, здається, не проти. Головне, що в ім'я нереальної мети послаблення Росії слов'яни й далі ненавидітимуть один одного», – написав Роберт Фіцо.

Наразі Словаччина є однією з країн, яка експортує електроенергію в Україну. Фіцо заявив, що Братислава може припинити електропостачання або знайти інші методи впливу.

Зазначимо, що договір України з Росією на транзит газу закінчується 1 січня 2025 року. У серпні президент Володимир Зеленський заявив, що угоду не продовжуватимуть. У жовтні Роберт Фіцо приїжджав до Києва й намагався переконати Україну продовжити контракт. За його словами, продовження транзиту дозволить зберегти українську інфраструктуру та заробити на транзитних зборах. Фіцо також погрожував Україні «серйозним конфліктом, якщо Зеленський не віддасть нам наш газ».

Нагадаємо, що 22 грудня Роберт Фіцо зустрівся у Кремлі з президентом Росії Владіміром Путіним. Пропагандисти повідомляли, що на зустрічі обговорювали транзит російського газу. Наразі Генеральна прокуратура Словаччини перевіряє законність візиту.

Також не планує відмовлятися від транзиту російського газу через Україну Угорщина. Прем'єр-міністр Віктор Орбан сказав, що коли російський газ потрапляє на територію України, то одразу стає угорським.

Додамо, що у «Нафтогаз Україна» повідомили, що Росія не виконує умов контракту та не сплачує передбачені угодою гроші.