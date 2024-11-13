Наприкінці 2024 року спливає термін угоди між Україною та Росією щодо експорту російського газу до Європи

Словацька газова компанія SPP, що є основним покупцем газу в країні, уклала короткострокову угоду на імпорт природного газу з Азербайджану. Таким чином Словаччина планує відмовитись від поставок російського газу через Україну. Про це у середу, 13 листопада повідомила інформаційна агенція Reuters.

Наприкінці 2024 року спливає термін угоди між Україною та Росією щодо експорту російського газу до Європи через Україну. Це змушує Європейські країни шукати альтернативні джерела постачання природного газу, оскільки через повномасштабне вторгнення Київ відмовляється продовжувати угоду з Москвою. Тому словацька компанія SPP уклала короткострокову пробну угоду на постачання газу з Азербайджаном. У майбутньому угоду можуть продовжити.

SPP також зазначає, що диверсифікувала свої контракти на закупівлю газу з кількома компаніями, що покриває до 150% потреб її клієнтів, із можливістю подальшого збільшення запасів.

«Через високий ризик зупинки постачання газу східним трубопроводом ми вживаємо заходів, щоб гарантувати безпечне постачання газу нашим клієнтам – від великих промислових споживачів до домогосподарств за будь-яких умов», – заявив генеральний директор SPP Войтех Ференц.

Словацька газова компанія також заявила, що у разі зупинки постачання через Україну у неї є альтернативні маршрути для транзиту, включно з газопроводом з Німеччини через Чехію. Крім того, через газопровід «Турецький потік», що пролягає через Чорне море, може постачатися частина російського або азербайджанського газу.

Гендиректор SPP Войтех Ференц також розповів, що якщо компанія повністю втратить російські поставки та купуватиме необхідний обсяг газу з іншого джерела, а також транзитуватиме його до Словаччини, це обійдеться їй щонайменше на 140 млн дорожче, ніж зазвичай.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що до Словаччини перестала надходити нафта від однієї із найбільших нафтовидобувних компаній Росії «Лукойл». Це пов’язано із посиленням санкцій України проти російських компаній.