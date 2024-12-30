Фіцо вважає, що припинення транзиту газу зашкодить ЄС більше, ніж Росії

Прем’єр-міністр Словаччини вважає, що мовчазна згода ЄС з одностороннім рішенням президента України Володимира Зеленського припинити транзит російського газу є неправильною та ірраціональною. Про це йдеться в опублікованому у неділю, 29 грудня, листі Роберта Фіцо до лідерів ЄС.

Прем’єр Словаччини вважає, що припинення транзиту російського газу матиме значний негативний вплив на спільні європейські зусилля та призведе до заходів у відповідь.

«Немає сумнівів, що одностороннє рішення українського президента матиме значний негативний вплив на наші спільні європейські зусилля, спрямовані на те, щоб йти в ногу з країнами світу, які швидко розвиваються», – йдеться у листі Фіцо до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

При цьому словацький прем'єр наголосив на нечіткому підході Європейської комісії та більшості держав-членів щодо аналізу наслідків припинення транзиту газу через Україну.

«Не знаю, чи нечіткий підхід Єврокомісії та більшості держав-членів виникає від того, що економічний вплив переривання транзиту російського газу чи іншого газу через Україну не проаналізований взагалі і в цілому судили тільки ідеологічно чи такий аналіз проводився, але не обговорювався відкрито з державами-членами, а вплив рішення українського президента на європейську економіку недооцінено», – зазначає він.

Фіцо також вважає, що припинення транзиту газу зашкодить ЄС більше, ніж Росії, посилаючись на нібито об’єктивні і переконливі документи словацької нафтогазової компанії SPP.

Відтак голова словацького уряду закликав лідерів ЄС звернути належну увагу на цю ситуацію і надати їй невідкладного значення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нещодавно заявив, що Братислава не постачатиме електроенергію Україні у відповідь на припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.

Президент Володимир Зеленський у суботу, 28 грудня, відреагував на заяву Роберта Фіцо. Він розповів, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну близько 19 %, й будь-які обмеження з боку Братислави чи накази з Москви не можуть зупинити імпорт електрики в Україну.

Зазначимо, що Угорщина також не хоче відмовлятися від транзитного маршруту Україною для російського газу. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був вже у власності покупців».