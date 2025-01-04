Люди зібралися у Братиславі на протест проти політики Фіцо

У словацькій Братиславі протестувальники вийшли на мітинг проти чинної зовнішньої політики прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. На акцію протесту 3 січня прийшли кілька тисяч людей, які викликували гасла проти проросійського курсу прем’єра.

Учасники мітингу виголошували гасла «Ми не Росія», «Словаччино, стережися, окупація почалася», «Фіцо, їдь до Москви та не повертайся», «Ми – Європа» та «Ми не російська ганчірка». Акцію протесту спровокувала проросійська риторика Фіцо, який неодноразово блокував рішення ЄС щодо російських санкцій, виступає за переговори України та Росії на умовах країни-агресора, а також нещодавно виступив із погрозами Україні через блокування транзиту російського газу до Європи.

Акція протесту завершилась гімном Словаччини у версії 1993 року. Загалом на мітинг прийшли понад 4000 людей.

Ja som bol :) pic.twitter.com/m5w7cebXzn — Michal Dobrodenka (@michaldobro) January 3, 2025

Нагадаємо, у грудні 2024 року, після рішення України припинити транзит російського газу до країн Європи, Роберт Фіцо почав погрожувати Україні припинити електропостачання та навіть поскаржився лідерам ЄС на Зеленського через відмову продовжити транзит російського газу Україною. Своє звернення Фіцо аргументував тим, що припинення транзиту газу начебто зашкодить ЄС більше, ніж Росії. 2 січня, вже після остаточного припинення транзиту, Фіцо знову пригрозив Україні, назвавши її дії «саботажем» та заявивши, що в Словаччині готові вести перемовини щодо припинення постачання електроенергії до України та суттєво зменшити підтримку українських громадян, які перебувають на території країни.

Цікаво, що звернення з погрозами Україні Фіцо записав не у Словаччині – за даними словацького видання Dennik N, востаннє про місцеперебування Фіцо було відомо 22 грудня, коли той прибув на аудієнцію до Владіміра Путіна у Москву. Після цього офіс Роберта Фіцо не коментував, де перебуває словацький прем’єр.

За фоном відеозвернення Фіцо один із читачів впізнав штори та старовинний телефон елітного готелю Capella Hanoi у столиці В'єтнаму Ханої. Скільки саме часу Фіцо провів у готелі, невідомо.