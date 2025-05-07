Наслідки російської атаки на Київ

З вечора вівторка, 6 травня, російські військові атакували Україну п’ятьма балістичними ракетами Іскандер та понад 180 безпілотниками різного типу. Про це у середу, 7 травня, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Росіяни почали атакувати Україну з 20:30 вівторка, 6 травня. Окупанти випустили п’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, а також здійснили кілька хвиль атак 187-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Станом на 14.30 українським військовим вдалося перехопити дві російські ракети та 81 ударний БпЛА типу Shahed, ще 64 російські безпілотники-імітатори було локаційно втрачено через дію засобів радіоелектронної боротьби.

«Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки на Запоріжжі пошкоджено 46 приватних на 16 багатоквартирних будинків пошкоджено, один зруйнований. Четверо людей отримали поранення, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

У Шевченківському районі Києва внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа у багатоповерхівці. Двоє людей загинули внаслідок обстрілу, повідомив мер столиці Віталій Кличко. За даними Kyiv Animal Rescue Group, загиблі – родина зооволонтерів. Також падіння уламків БпЛА зафіксували у Святошинському та Дніпровському районах Києва.