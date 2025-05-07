Внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку є постраждалі і загиблі

У ніч на середу, 7 травня, російські окупанти атакували Київ, застосувавши балістичне озброєння та ударні дрони. Внаслідок обстрілу у місті є загиблі та поранені, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Атака на Київ розпочалася приблизно о 01:00 7 травня. Спершу місцева влада повідомила про падіння уламків ракети у Солом’янському районі. У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що росіяни застосували балістичні ракети з північно-східного напрямку. Внаслідок падіння уламків зайнялася пожежа у складських приміщеннях.

Згодом Кличко повідомив про падіння уламків БпЛА у Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районі міста. Частини дрона впали на верхні поверхи житлових багатоповерхівок у цих районах.

Внаслідок влучання уламків у житлову п’ятиповерхівку в Шевченківському районі загинули двоє людей. З третього по п’ятий поверх будинку зайнялася пожежа.

Загалом Віталій Кличко повідомив про вісьмох постраждалих. Четверо з постраждалих – діти, трьох із яких госпіталізували з опіками.

Станом на 07:15 російська атака на Київ триває. Наслідки обстрілу уточнюються на місцях руйнувань працюють правоохоронці та рятувальники.