Внаслідок атаки балістичною ракетою в передмісті Сум є руйнування

У вівторок, 6 травня, російські окупанти атакували передмістя Сум балістичною ракетою. Внаслідок обстрілу є руйнування, загинули троє людей, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За даними Григорова, росіяни атакували місто приблизно о 17:30. Для атаки окупанти застосували балістичну ракету, тип якої не уточнюється.

Внаслідок атаки загинула дитина. Вік та стать дитини голова ОВА не уточнив.

«Шестеро людей поранені. Більшість травмованих – діти. Одна дитина у вкрай важкому стані», – повідомив він.

Згодом у пресслужбі ДСНС повідомили про сімох постраждалих внаслідок атаки, шестеро з яких – діти.

«Суспільне» із посиланням на міськраду Сум повідомило, що в лікарні загинули ще двоє людей, постраждалих внаслідок російської атаки – чоловік та хлопчик. Кількість загиблих у Сумах зросла до трьох.