Сили оборони атакували низку об’єктів в Курській області

Сили оборони України уразили пункти дислокації 448-ї ракетної бригади армії Росії на Курщині, яка у неділю, 13 квітня, завдала удару балістичними ракетами по Сумах. Про це у вівторок, 15 квітня, повідомив Генштаб ЗСУ.

Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували низку об’єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року.

Зокрема, вдалося уразити пункт постійної дислокації бригади, там було зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару ще уточнюються.

«Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату», – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня, близько 10:15 російські військові вдарили по центральній частині Сум двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули 35 людей, ще 125 людей отримали поранення.

Того ж дня міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив керівника Сумської ОВА Володимира Артюха у тому, що він погодив проведення заходу з нагородження військових 117-ї бригади, яка 13 квітня відзначала річницю створення. За словами Артема Семеніхіна, Володимир Артюх також був присутній на заході.

14 квітня Артюх відреагував на звинувачення Семеніхіна та визнав, що в день атаки на Суми в місті дійсно відбулося нагородження бригади. Втім, сам Артюх заперечив, що організовував захід, відмовившись відповідати журналістам, хто саме ініціював нагородження.

У вівторок, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський звільнив голову Сумської обласної адміністрації Володимира Артюха з посади. Рішення також підтримав український уряд