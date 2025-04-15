Один із дронів влетів у житлову багатоповерхівку

У ніч на вівторок, 15 квітня, дрони атакували російське місто Курськ. У місті чули щонайменше 10 вибухів, а російське міністерство оборони заявило нібито про збиття 109 БпЛА над Курською областю.

Про атаку дронів на місто повідомила низка російських Telegram-каналів. На оприлюднених в мережі відео видно, що один з дронів влетів у багатоповерхівку, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Також росіяни заявили про пошкодження приватного сектору.

За даними оперативного штабу Курської області, внаслідок атаки дронів начебто загинула 85-річна жінка. Крім того, росіяни заявили нібито про дев’ятьох поранених внаслідок атаки.

В атаці безпілотниками росіяни традиційно звинуватили Україну. На момент публікації у пресслужбі Генштабу ЗСУ чи Міноборони України ситуацію не коментували.

За словами голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, дрони уразили склад боєприпасів у Курську. Про наслідки ураження наразі невідомо.

Російське міністерство оборони заявило, що над Росією нібито збили 115 безпілотників. З них 109 – над Курщиною, три – над Воронезькою областю, а також по одному дрону над Московською, Брянською та Орловською областями.

Нагадаємо, 13 квітня російські військові атакували центральну частину Сум. Для удару росіяни застосували дві балістичні ракети. О 18:00 стало відомо про 35 загиблих, поранення отримали 129 людей, з яких 17 – діти.

За даними голови ГУР Кирила Буданова, росіяни завдали удару по місту балістичними ракетами типу «Іскандер-М». Обстріл здійснили російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронєжської та Курської областей Росії.