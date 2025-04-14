Володимир Артюх відреагував на звинувачення мера Конотопа Артема Семеніхіна

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх відповів на звинувачення мера Конотопа в організації нагородження бійців 117-ї бригади ТрО в Сумах у день ракетної атаки росіян на місто. У коментарі «Суспільному» 14 квітня він визнав, що в Сумах дійсно відбувалося нагородження українських бійців, проте заявив, що не був організатором заходу.

Володимир Артюх визнав, що 13 квітня у приміщенні конгрес-центру в Сумах відбувалася церемонія нагородження 117-ї бригади ТрО. Втім, за його словами, він не ініціював захід.

«Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений», – сказав він.

На запитання журналістів, хто саме запросив його, голова ОВА відмовився відповідати.

«Це вже інша тема. Я вам відповів», – сказав Артюх.

Нагадаємо, вранці неділі, 13 квітня, російські військові атакували центральну частину Сум. Для удару росіяни застосували дві балістичні ракети. О 18:00 стало відомо про 35 загиблих, поранення отримали 129 людей, з яких 17 – діти.

За даними голови ГУР Кирила Буданова, росіяни завдали удару по місту балістичними ракетами типу «Іскандер-М». Обстріл здійснили російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронєжської та Курської областей Росії.

Того ж дня міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив керівника Сумської ОВА Володимира Артюха у погодженні проведення заходу з нагородження військових 117-ї бригади у Сумах. За словами Семеніхіна, Артюха попереджали про небезпеку, проте він погодив захід. Семеніхін повідомив, що військові не постраждали, адже були в укритті.

До того він опублікував звернення до голови Сумської ОВА та начальника обласного управління СБУ Олега Красношапки з вимогою скласти повноваження на тлі російського обстрілу Сум.