Володимир Артюх обіймав посаду голови ОВА з квітня 2023 року

У вівторок, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський звільнив голову Сумської обласної адміністрації Володимира Артюха з посади. Рішення також підтримав український уряд, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено звільнення Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації», – повідомив Мельничук.

Володимир Артюх обіймав посаду голови ОВА з 12 квітня 2023 року.

На місце Артюха призначили генерал-майора поліції Олега Григорова, який раніше був заступником начальника Головного Управління національної поліції Сумської області, потім перейшов на посаду начальника Головного Управління національної поліції Луганської області.

Зазначимо, звільнення Артюха відбулося на тлі ракетного удару по Сумах 13 квітня. Наразі відомо про 35 загиблих, поранення отримали 129 людей, з яких 17 – діти.

Того ж дня міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив керівника Сумської ОВА Володимира Артюха у погодженні проведення заходу з нагородження військових 117-ї бригади у Сумах. За словами Семеніхіна, Артюха попереджали про небезпеку, проте він погодив захід. Семеніхін повідомив, що військові не постраждали, адже були в укритті. Також він опублікував звернення до голови Сумської ОВА та начальника обласного управління СБУ Олега Красношапки з вимогою скласти повноваження на тлі російського обстрілу Сум.

14 квітня Артюх відреагував на звинувачення Семеніхіна та визнав, що в день атаки на Суми в місті дійсно відбулося нагородження бригади. Втім, сам Артюх заперечив, що організовував захід, відмовившись відповідати журналістам, хто саме ініціював нагородження.