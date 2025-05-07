Віцепрезидент США вважає, що Росії, ймовірно, доведеться піти на поступки

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія «просить занадто багато» на мирних перемовинах. Окрім цього, Білий дім хоче, щоб Україна і Росія почали говорити напряму. Про це він сказав на Мюнхенській зустрічі лідерів у Вашингтоні 7 травня.

«Зараз росіяни висувають певний список вимог, певний список поступок для того, щоб покласти край війні. Ми вважаємо, що вони просять занадто багато», – сказав Венс.

Віцепрезидент також повернувся до заяви Дональда Трампа про те, що той «вийде» з переговорів, якщо не бачитиме прогресу щодо припинення війни.

Він зауважив, що Росії, ймовірно, доведеться піти на поступки, натякаючи на те, що США готові стати більш агресивними у відносинах з Владіміром Путіним.

Зі слів Венса, адміністрація президента США зосереджена на довгостроковому врегулюванні війни в Україні, оскільки РФ відкинула пропозицію США про 30-денне припинення вогню. Кремль заявив, що тимчасову паузу українці нібито зможуть використати для перегрупування сил.

Наразі адміністрація Трампа хоче, щоб росіяни та українці домовилися про умови для проведення прямих переговорів.

«Ми б хотіли, щоб і росіяни, і українці погодили деякі основні принципи для того, щоб сісти за стіл переговорів і поговорити одне з одним. Це наступний великий крок, який ми хотіли б зробити. Ми вважаємо, що для нас, мабуть, неможливо бути посередником у цьому питанні без принаймні деяких прямих переговорів між ними», – пояснив віцепрезидент США.

До слова, 6 травня спецпосланець США щодо України Кіт Келлог заявив, що Україна готова до замороження війни з Росією та відведення своїх військ для створення демілітаризованої зони після впровадження перемир’я. Українська сторона офіційно заяву Келлога наразі не коментувала.