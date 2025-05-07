Кіт Келлог заявив, що після 30-денного перемир'я Росія та Україна не зможуть відновити повномасштабні дії на фронті

Спецпосланець США щодо України Кіт Келлог заявив, що Україна готова до замороження війни з Росією та відведення своїх військ для створення демілітаризованої зони після впровадження перемир’я. Про це він заявив 6 травня в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Кіта Келлога, Росія не перемагає у війні проти України, бо в інакшому випадку її війська були б на правому березі Дніпра, захопили б Київ та Одесу. Він заявив, що нібито і Росії, і Україна мають «мільйонні жертви», і тому їм необхідно зупинити війну.

Він заявив, що Україна готова до заморозки війни по лінії фронту. За словами Келлога, Україна з часом може відновити контроль над тимчасово окупованими Росією територіями, навівши у приклад Німеччину, розділену на дві держави після Другої світової війни, та країни Балтії, які стали частиною СРСР без визнання країн заходу.

«Тобто, коли йдеться про припинення вогню “на місці”, територія, яку ви зараз контролюєте й за яку воювали, залишається за вами, а що буде через п’ять або десять років — це вже інше питання. А це фактично означає “заморозити” все на місці. І саме це українці готові зробити», – повідомив Келлог.

Крім того, за словами спецпосланця, Україна запропонувала створити демілітаризовану зону на 30 км по всій лінії фронту – українські та російські війська мають відійти від лінії зіткнення на 15 км. Келлог заявив, що контроль над цією зоною могла б узяти «Коаліція охочих» – країни, які погодилися надіслати своїх військових до України після запровадження перемир’я.

Келлог заявив, що вірить, що в разі припинення вогню між Росією та Україною протягом 30 днів, «відновити повномасштабні бойові дії після такого тривалого “замороження” буде вкрай складно». Нагадаємо, раніше Україна підтримала ініціативу США запровадити перемир’я з Росією принаймні на 30 днів. Втім, Росія почала висувати умови щодо припинення вогню та неодноразово порушувала власні оголошені «перемир’я».

Україна заяву Келлога наразі не коментувала.

Нагадаємо, 28 квітня Владімір Путін заявив, що оголошує нове перемир’я у російсько-українській війні. За його словами, воно нібито буде встановлене з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня – на час святкування дня перемоги. Україна та США відреагували на заяву Путіна та наголосили на необхідності постійного припинення вогню. Тоді Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія хоче миру, то може припинити вогонь, не чекаючи 8 травня.