McDonald’s розташований на вулиці Лавківській, 1-м

У середу, 7 травня, на вулиці Лавківській, 1-м у Мукачеві відкрився McDonald’s. Це другий ресторан відомої мережі, відкритий на Закарпатті упродовж місяця.

Як повідомили у Мукачівській міській раді, площа будівлі становить близько 500 м2. У приміщенні нового ресторану облаштували 126 місць для відвідувачів та 132 – на терасі.

«Є зона МакДрайв та стоянка. Заклад працюватиме цілодобово, проте зал обслуговуватиме відвідувачів з 7:00 до 23:00. Найближчим часом також буде доступний сервіс доставки. З відкриттям нового ресторану в Мукачеві було створено 70 додаткових робочих місць. Для забезпечення безперебійної роботи заклад обладнаний генератором та має облаштоване укриття для персоналу», – зазначили у мерії.

Це другий ресторан McDonald’s на Закарпатті (нещодавно заклад запрацював в Ужгороді) та 112-й заклад мережі в Україні. За словами операційного директора Дмитра Корбута у 2024 році компанія сплатила до державного бюджету 2,6 млрд грн.