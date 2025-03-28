Перший McDonald’s на Закарпатті зводять на Проспекті Свободи в Ужгороді

Інспектори управління контролю за благоустроєм Ужгородської міської ради склали адміністративний протокол на McDonald’s за вивіску без технічного паспорту. Закладу, будівництво якого триває на проспекті Свободи в Ужгороді, загрожує до 1700 грн штрафу.

Як повідомили в Управлінні контролю за благоустроєм 28 березня, протокол виписали через те, що McDonald’s встановив вивіску на фасаді без погодженого технічного паспорту.

«Закладу рекомендували звернутися до управління архітектури Ужгородської міської ради для отримання необхідного документа», – йдеться в дописі посадовців.

Протокол розглянуть на засіданні адміністративної комісії міськвиконкому. За це порушення передбачено від 850 до 1700 грн штрафу.

Нагадаємо, 27 березня заступник керівника Офісу президента Віктор Микита зазначив, що відкриття McDonald’s перших двох ресторанів на Закарпатті є результатом роботи регіональної платформи «Діалог влади та бізнесу», за якою інвестор отримує повний супровід на всіх рівнях для реалізації інвестиційних проєктів на місцях.

Відкриття McDonald’s в Ужгороді заплановане на початок квітня, упродовж місяця ресторан популярної мережі відкриють у Мукачеві.