Передача грошей відбулася в автомобілі в Новояворівську

У Новояворівську на Львівщині поліцейські затримали 55-річного львів’янина за організацію схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. За свої послуги переправник брав 23 тис. доларів. Його затримали під час одержання частини обумовленої суми – 22 тис. доларів.

Як повідомили у середу, 7 травня, у поліції та прокуратурі Львівщини, за 23 тис. доларів 55-річний львів’янин організував незаконне переправлення військовозобов’язаного до Польщі.

«Заздалегідь розроблений план складався з двох етапів. Перший – доставка клієнта до державного кордону у Львівській області та поселення його у готелі поруч з кордоном, де він мав чекати зручного моменту для перетину кордону як пасажир авто. Другий – безпосередньо перетин кордону через один з пунктів пропуску, згідно з чітко наданою інструкцією», – розповіли в обласній прокуратурі.

Зокрема, підозрюваний проінструктував клієнта, як буде відбуватися перетин кордону, які речі необхідно мати з собою та як поводитися. Також він запевнив, що вирішив питання з прикордонниками.

Затримання відбулося під час передачі грошей в автомобілі

Свої послуги підозрюваний оцінив у 23 тис. доларів. Оплата відбувалася частинами. Завдаток – 42 тис. грн, а решта суми – безпосередньо перед переправленням. Правоохоронці затримали фігуранта після отримання решти суми – 22 тис. доларів.

55-річному львів’янину інкримінують організацію незаконного переправлення через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.