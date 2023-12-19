Землетрус став найпотужнішим за останні 13 років

У ніч на вівторок, 19 грудня, у Китаї стався землетрус. Внаслідок стихійного лиха у двох провінціях країни загинуло понад 110 людей, повідомило Reuters із посиланням на китайські ЗМІ.

За даними китайської влади, землетрус стався на північному заході країни, у провінції Ганьсу та сусідньої Цінхай. Землетрус магнітудою 6,2 зафіксували приблизно опівночі.

ВВС повідомило, що внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 118 людей. Землетрус став найпотужнішим за останні 13 років.

«Місцева влада в повіті Цзішань, який найбільше постраждав у провінції Ганьсу, заявили, що понад 5000 будівель у цьому районі були пошкоджені», – повідомили журналісти.

Приблизно в 3000 км від Цзішань в регіоні Сіньцзян у вівторок о 9:46 ранку за місцевим часом стався ще один землетрус магнітудою близько 5,5 на глибині 10 км, повідомляє CENC.