В ніч на 1 березня на Полтавщині сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 3,6 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

Землетрус зафіксували в Решетилівському районі Полтавської області. Епіцентр землетрусу був на глибині 10 км. Сейсмологи зазначають, що за класифікацією такий землетрус відноситься до ледве відчутних.

«Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – йдеться у повідомленні.

Фахівці також зауважили, що подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7.

Нагадаємо, у лютогому 2023 року у селі Велика Добронь, що за 19 км від Мукачева, зафіксували землетрус магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера. За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу був на глибині 2 км. За класифікацією, такий землетрус відноситься до сильно відчутних – відчувається людьми у приміщеннях, але не несе серйозної загрози населенню.