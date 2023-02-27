У селі Велика Добронь, що за 19 км від Мукачева, зафіксували землетрус магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера. За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу був на глибині 2 км. Такої сили землетрус відчувається людьми, але не несе серйозної загрози населенню.

Як повідомив Головний центр спеціального контролю, землетрус зафіксували уночі понеділка, 27 лютого, о 03:15 районі села Велика Добронь, за 19 км на захід від Мукачева. Землетрус був магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера на глибині 2 км.

«За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до сильно відчутних, землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються, рідина у відкритих ємностях злегка коливається. В автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний», – йдеться у повідомленні.

У Головному центру спеціального контролю додають, що востаннє землетрус, який був відчутний у більш ніж 15 населених пунктах Закарпаття, магнітудою 3,8 на глибині 6 км, фіксували 3 січня 20233 року в Іршаві.