Унаслідок землетрусу у Туреччині загинули п'ятеро громадян України, серед яких родина з Запоріжжя. Про це 14 лютого повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, наразі посольство України в Туреччині готує репатріації тіл загиблих. Він додав, що загалом дипломатам вдалось розшукати 136 громадян України, які вважались зниклими, та евакуювали 37 українців.

Із-під завалів урятували 10 громадян України, ще семеро – вважаються зниклими. Пошукові роботи тривають. Одну людину госпіталізували.

«Ближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян», – повідомив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що в ніч на 6 лютого на сході Туреччини та в Сирії сталася низка потужних землетрусів магнітудою до 7,7 балів. Станом на 14 лютого, в результаті землетрусів у Туреччині загинуло понад 31 тис. людей. У Сирії підтвердили понад 4 тис. смертей – включно з непідконтрольною урядом Сирії територією.