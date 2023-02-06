Туреччину і Сирію сколихнули руйнівні землетруси, понад 520 загиблих
Туреччину за кілька годин сколихнули шість потужних землетрусів
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У турецькій провінції Кахраманмараш, яка розташована неподалік кордону із Сирією, стався землетрус магнітудою 7,4 бала, після чого сталася ще низка менших, але також потужних землетрусів. Їх також відчували в Сирії. В обох країнах загинули понад 520 людей, тисячі отримали поранення. Загалом за ранок понеділка Туреччину сколихнули шість землетрусів. Також Відомо про численні руйнування.
Перший землетрус стався в понеділок, 6 лютого, о 04:17 за місцевим часом на глибині 7 кілометрів, пише Anadolu. Після нього стався землетрус магнітудою 6,4 на південному сході провінції Газіантеп. Третій землетрус магнітудою 6,5 також вразив Газіантеп.
Початковий землетрус також відчувався в інших південно-східних провінціях, включаючи Діярбакир, і сусідніх країнах, включаючи Ліван і Сирію.
Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що на ранок понеділка країну вразили шість землетрусів, магнітуда яких перевищувала шість балів. Підземні поштовхи призвели до численних руйнувань у кількох провінціях.
В країні оголошено тривогу четвертого рівня, що включає заклик до міжнародної допомоги.
Загалом внаслідок цих землетрусів у Туреччині та Сирії загинула щонайменше 521 людина. Щонайменше 284 людини загинули в десяти турецьких провінціях і мінімум 2323 отримали поранення. Зруйновано 1710 будівель. У Сирії загинули 237 людей, ще 639 отримали поранення.
Президент України Володимир Зеленський вже заявив про готовність надати допомогу Туреччині в ліквідації наслідків землетрусів і висловив співчуття турецькому народу.
«Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи», – написав Зеленський у Twitter турецькою мовою.
Зазначимо, що такого сильного землетрусу в Туреччині не було понад 100 років.