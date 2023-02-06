В постраждалих від землетрусу турецьких провінціях ведуться пошуково-рятувальні роботи

У турецькій провінції Кахраманмараш, яка розташована неподалік кордону із Сирією, стався землетрус магнітудою 7,4 бала, після чого сталася ще низка менших, але також потужних землетрусів. Їх також відчували в Сирії. В обох країнах загинули понад 520 людей, тисячі отримали поранення. Загалом за ранок понеділка Туреччину сколихнули шість землетрусів. Також Відомо про численні руйнування.

Перший землетрус стався в понеділок, 6 лютого, о 04:17 за місцевим часом на глибині 7 кілометрів, пише Anadolu. Після нього стався землетрус магнітудою 6,4 на південному сході провінції Газіантеп. Третій землетрус магнітудою 6,5 також вразив Газіантеп.

Початковий землетрус також відчувався в інших південно-східних провінціях, включаючи Діярбакир, і сусідніх країнах, включаючи Ліван і Сирію.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що на ранок понеділка країну вразили шість землетрусів, магнітуда яких перевищувала шість балів. Підземні поштовхи призвели до численних руйнувань у кількох провінціях.

В країні оголошено тривогу четвертого рівня, що включає заклик до міжнародної допомоги.

Загалом внаслідок цих землетрусів у Туреччині та Сирії загинула щонайменше 521 людина. Щонайменше 284 людини загинули в десяти турецьких провінціях і мінімум 2323 отримали поранення. Зруйновано 1710 будівель. У Сирії загинули 237 людей, ще 639 отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив про готовність надати допомогу Туреччині в ліквідації наслідків землетрусів і висловив співчуття турецькому народу.

«Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи», – написав Зеленський у Twitter турецькою мовою.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a, halkına ve 'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

Зазначимо, що такого сильного землетрусу в Туреччині не було понад 100 років.