Вигляд на зруйновану ранковим землетрусом будівлю в турецькій провінції Хатай, 6 лютого 2023

В Туреччині в обідню пору в зоні, де у понеділок вранці стався сильний землетрус, відбулися ще щонайменше два дуже потужні поштовхи, повідомляє CNN Turk.

Перший поштовх відбувся о 13:23 за місцевим часом та відчувався в багатьох провінціях Туреччини. Його інтенсивність, за даними Європейсько-середземноморської сейсмологічної служби, магнітуда була зафіксована на рівні 7,7, епіцентр був зафіксований в районі Кахраманмараш. За даними турецького сейсмологічного центру Kandilli, магнітуда землетрусу склала 7,5.

Новий землетрус відчувався також в Дамаску, Латакії та низці інших провінцій Сирії.

Ще один землетрус магнітудою 7,6 стався о 13:24. Його назвали потужним афтершоком після вранішнього землетрусу. За даними Геологічної служби США, афтершок розташований приблизно за 95 кілометрів на північ від первинного землетрусу, що стався за трохи більше ніж дев’ять годин до цього, пише CNN.

Це найбільший з понад 30 афтершоків, що сталися до цього часу. Це попередня оцінка магнітуди землетрусу, яка може бути змінена.

CNN пояснює, що всі афтершоки – це окремі землетруси, але якщо вони не сильніші за початковий, основний землетрус, вони вважаються афтершоками.

Наразі інформації про загиблих унаслідок нового землетрусу немає.

Унаслідок ранкових землетрусів у Туреччині та Сирії вже загинули понад 1500 людей.