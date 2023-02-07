Морози, сніг і дощ ускладнюють пошук тих, хто вижив під уламками будівель

Кількість загиблих у результаті двох потужних землетрусів, які сколихнули Туреччину і Сирію 6 лютого, зросла до понад 4300 людей. Як пише The Guardian, за даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD), було підтверджено щонайменше 2921 загиблого у Туреччині та, згідно з даними уряду Дамаска та рятувальників, 1444 – у Сирії.

На більшій частині півдня Туреччини та півночі Сирії всю ніч тривала рятувальна операція після землетрусів.

Як повідомляє BBC, морози, сніг і дощ ускладнюють пошук тих, хто вижив під уламками будівель. За словами очевидців, вони чують голоси похованих під руїнами людей.

Країни, в тому числі США та Південна Корея, відправляють у регіон допомогу після того, як Туреччина звернулася із закликом про допомогу.

Президент Червоного Півмісяця Керем Кінік попросив людей не їздити на своїх автомобілях до зон землетрусу, щоб пожертвувати гуманітарну допомогу. Безпечніше привозити ковдри, теплий одяг та взуття до пунктів збору, звідки потім його доставлять до постраждалих регіонів.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що кількість жертв може перевищити 25 тис. осіб.

Як інформував ZAXID.NET, 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного.