Під завалами загинула 46-річна Юлія та її 2 сини - Захар та Матвій

У вівторок, 14 лютого, стало відомо, що під завалами в Туреччині загинула 46-річна мешканка Запоріжжя Юлія Петрова, її 10-річний син Захар та 5-річний Матвій. Родина на кілька місяців приїхала до родичів у місто Антак'я, що в провінції Хатай.

Про смерть родини повідомив батько Юлії, Сергій Петров. Чоловік повідомив, що з моменту землетрусу в Туреччині від жінки та синів не було жодного повідомлення. «З 6 лютого, коли стався землетрус, вони перестали виходити на зв’язок. Але сьогодні нам підтвердили, що їхні тіла знайшли під завалами», – розповів у коментарі «Суспільному» батько загиблої Юлії.

Внаслідок землетрусу будинок, у якому мешкала родина, зруйнувався. Юлія та її сини загинули під завалами. За словами Сергія Петрова, чоловік Юлії – військовослужбовець, який лікувався від поранення у Запоріжжі. Він збирався їхати до Туреччини, щоб допомагати шукати Юлію та синів.

Завали будинку, де жила Юлія з синами

Масштабні землетруси в Туреччині та Сирії почалися 6 лютого. Найпотужнішим був землетрус у місті Газіантеп у Туреччині – коливання стали найсильнішими за останні 80 років. Після першої хвилі землетрусів коливання повторилися – через 12 годин стався потужний землетрус у районі Ельбістан Кахраманмараш. Він мав магнітуду 7,5.

Станом на 14 лютого, в результаті землетрусів у Туреччині загинуло понад 31 тис. людей. У Сирії підтвердили понад 4 тис. смертей громадян – включно з непідконтрольною урядом Сирії територією.

У Туреччині причиною величезних втрат називають недобросовісних забудовників – через високу корупцію в країні планування багатьох будівель могли бути з помилками. Станом на 12 лютого вже почали проводитися арешти – мінімум 12 забудовників вже затримала турецька поліція.