Повністю зруйнований багатоквартирний будинок внаслідок руйнівного землетрусу в турецькій провінції Кахраманмараш

У Туреччині та Сирії продовжують пошукові роботи після руйнівних землетрусів, які сталися 6 лютого.

За останніми даними, станом на вечір неділі, 12 лютого кількість загиблих у Туреччині зросла до 29 тис. 605, пише Anadolu. Водночас у Сирії кількість загиблих перевищила 4,5 тис., повідомляє Al Jazeera. Поранених десятки тисяч людей, проте точну їхню кількість наразі встановити неможливо, адже дані постійно змінюються.

Тіла людей продовжують діставати з-під завалів у постраждалих провінціях. Через велику кількість жертв загиблих доводиться ховати в братських могилах. Так роблять у турецькій провінції Хатай.

12 лютого стало відомо, що з-під завалів у Туреччині дістали живою 10-річну дівчинку, яка пробула там понад 150 годин.

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що в обох країнах до 5,3 мільйона людей залишилися без житла, а 900 тисяч людей потерпають від голоду. В ООН очікують, що реальна кількість загиблих може зрости більш ніж удвічі.

В Туреччині над ліквідацією наслідків землетрусів працюють 233 тис. рятувальників з усього світу. Економічні збитки країни від змелетрусів можуть перевищити 84 млрд доларів, повідомляє Bloomberg з посиланням на прогнози турецького бізнесу. Також відомо, що турецькі правоохоронці в рамках розслідування злочинів, пов’язаних із землетрусом, затримали вже 113 осіб, підозрюваних у порушенні будівельних норм під час зведення житлових будинків, повідомила агенція Reuters.