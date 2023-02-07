Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені до та після землетрусу 7 лютого. Про це йдеться у повідомленні на сайті Maxar Technologies.

Наші останні знімки землетрусу в Туреччині. Погода та хмарність вплинули на отримання нових зображень постраждалих районів.

Супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені 4 жовтня 2022 року та після землетрусу 7 лютого 2023 року

На знімках Maxar зображено турецьке місто Іслахіє до землетрусу - 4 жовтня 2022 р. і після - 7 лютого 2023 року. Зокрема, помітні зруйновані будівлі та рятувальні роботи.

We are working with multiple organizations to provide them with #satelliteimagery of the recent #earthquake that has devastated #Turkey & #Syria. Seen here are before (Oct 4, 2022) & after (Feb 7, 2023) images of #Islahiye, Turkey, showing collapsed buildings & rescue operations. pic.twitter.com/3c69oZFYmu — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

Нагадаємо, що в ніч на 6 лютого на сході Туреччини та в Сирії сталася низка потужних землетрусів магнітудою до 7,7 балів. Унаслідок землетрусу зруйновані тисячі будинків, відомо про загибель понад 5 тисяч людей. Поранення отримали понад 20 тисяч людей.

Для ліквідації наслідків потужного землетрусу в Туреччину відправляться близько 100 українських рятувальників. 7 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині.