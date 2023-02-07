У Туреччині внаслідок землетрусу постраждали четверо українців. Також турецька сторона повідомила про двох загиблих громадян України. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Четверо потерпілих зазнали легких тілесних ушкоджень. Загроз життю немає, госпіталізація їм теж не потрібна. Постраждалих забезпечили тимчасовим житлом і продуктами харчування. Загалом українські дипломати вже розшукали 38 громадян України. Також українські представники взаємодіють із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок.

А ще МЗС України готується відправити українських консулів в місто Газіантеп, розташоване неподалік епіцентру землетрусу. За словами Ніколенка, дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, коли дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині.

Українські консули координуватимуть на місці допомогу українцям, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності, стверджує Ніколенко. На зворотньому шляху посольство планує вивезти своїм транспортом тих українців, які захочуть переїхати до інших регіонів Туреччини.