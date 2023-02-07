Кількість жертв від потужного землетрусу в Туреччині і Сирії перевищила 5 тисяч людей

Для ліквідації наслідків потужного землетрусу в Туреччину відправляться близько 100 українських рятувальників. Також Україна надасть Туреччині іншу гуманітарну допомогу. Про це під час брифінгу 7 лютого повідомив посол України в Анкарі Василь Боднар.

7 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині. За словами посла, ДСНС відправляє до Туреччини до 100 рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу.

«За оптимістичним сценарієм наші рятувальники можуть прибути навіть сьогодні. Деталі не розповідатиму зараз, поки ці групи не покинули територію України», – зазначив Василь Боднар.

Крім цього, уряд видав розпорядження, яким доручив ДСНС і МВС відправити у Туреччину пошуково-рятувальний загін із 87 людей для ліквідації наслідків землетрусу. Рятувальники вирушать до країни літаками Ан-32 і Ан-26 та автомобільним транспортом

Нагадаємо, що в ніч на 6 лютого на сході Туреччини та в Сирії сталася низка потужних землетрусів магнітудою до 7,7 балів. Унаслідок землетрусу зруйновані тисячі будинків, відомо про загибель понад 5 тисяч людей. Поранення отримали понад 20 тисяч людей.