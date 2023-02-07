Наразі інформації про загиблих українців унаслідок землетрусу немає

Посольство України у Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на зв'язок після землетрусу, що стався 6 лютого. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, стан здоров'я українців задовільний, загрози життю немає. У частини громадян зруйноване житло, вони наразі живуть у турецьких родичів. Консул підтримує зв'язок з українцями.

Станом на зараз посольство отримало вже 27 звернень про відсутність зв'язку з українцями, які проживають у зоні землетрусу в Туреччині. Разом із рятувальниками з'ясовується місце перебування людей.

Інформації про загиблих українців унаслідок землетрусу немає.

Зазначимо, що у посольстві України в Туреччині працює гаряча лінія: +90 539 550 98 98. На цей номер просять звертатися, якщо у вас є інформація про постраждалих громадян України або ви потребуєте невідкладної допомоги. Також працює гаряча лінія міністерства: +380 44 238 15 88.

Нагадаємо, що станом на ранок 7 лютого кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 4,3 тис. людей. Кількість загиблих і поранених постійно змінюється, адже рятувальні роботи тривають.