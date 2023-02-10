Українку з чотирирічною дитиною врятували з-під завалів у Туреччині
Олену Акгьоль та її син пробули під завалами чотири доби
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У п'ятницю, 10 лютого з-під завалів у районі Іскендерун у провінції Хатай врятували українку Олену Акгьоль та її чотирирічного сина Юкселя. Про це повідомляє CNN Turk.
Хлопчика витягли після того, як в уламках відкрився отвір для порятунку. Потім Олену Акгьоль витягли з-під уламків за допомогою ретельної операції і передали медичним бригадам. Їх стан оцінюється як задовільний, вони перебувають під наглядом медиків.
«Команда розпочала роботу після того, як почула крики ... Вони підняли уламки й після цього змогли витягнути Юкселя. Після цього в результаті обережної операції з-під руїн будинку витягли Олену Акгьоль і передали її бригаді медиків. З'ясувавши, що мати й син українського походження здорові, бригада продовжжила роботу в зоні лиха», – розповіли турецькі рятувальники.