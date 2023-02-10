6 лютого на сході Туреччини та в Сирії сталася низка потужних землетрусів магнітудою до 7,7 балів

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії унаслідок масштабних землетрусів перевищила 21 тисячу. Про це повідомляє The Guardian.

раніше Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозувала, що кількість жертв сягне щонайменше 20 тисяч. За словами міністра охорони здоров'я Фахреттіна Коджа, станом на 10 лютого кількість загиблих у Туреччині зросла до 17406.

У Сирії, за даними уряду та служби порятунку на північному заході країни, що контролюється повстанцями, загинули понад 3300 людей. До Сирії прибув перший конвой гуманітарної допомоги.

«Ми перебуваємо у реальній небезпеці побачити вторинну катастрофу, яка може завдати шкоди більшій кількості людей, ніж початкова катастрофа, якщо ми не рухатимемося з тією ж швидкістю та інтенсивністю, що й рятувальники. Людям потрібні основні засоби, щоб пережити наступний період», – сказав менеджер ВООЗ з реагування на інциденти Роберт Холден.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях, що постраждали від катастрофи, триває, тому кількість загиблих і постраждалих може зрости.

Нагадаємо, що в ніч на 6 лютого на сході Туреччини та в Сирії сталася низка потужних землетрусів магнітудою до 7,7 балів. Від землетрусу постраждали четверо громадян України, які перебували в Туреччині.