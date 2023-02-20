Про руйнування й жертви наразі не відомо

У Туреччині, неподалік кордону з Сирією, трапився новий землетрус магнітудою до 6,4 бали. Про це повідомило управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), передає агентство Anadolu.

Зазначається, що землетрус стався у районі Дефне турецької провінції Хатай 20 лютого близько о 20:04 за місцевим часом. Магнітуда землетрусу досягла 6,4.

Землетрус відчувався також й прилеглих провінціях, він трапився на глибині 16,7 кілометра. Зокрема у турецькій провінції Хатай стався інший землетрус магнітудою 5,8 з епіцентром у районі Самандаг.

Агенція Reuters повідомила про сильний землетрус і подальші пошкодження будівель у центрі Антак’ї – районі, який два тижні тому постраждав від двох потужних землетрусів. За словами очевидців, після турецькі рятувальні команди бігали по місту, перевіряючи, чи не постраждали люди.

Нагадаємо, від початку лютого внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині загинула понад 41 тис людей, а в Сирії – понад 5800 загиблих.