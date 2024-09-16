Мел Ґібсон та Джим Кевізел на зйомках фільму «Страсті Христові»

Мел Ґібсон зніматиме сиквел його найвідомішої картини «Страсті Христові». Знімальний період розпочнеться у у 2025 році, відразу після того, як Ґібсон завершить роботу над картиною «Небезпечний рейс». Точних відомостей про сиквел немає, проте скоріше за все зніматимуть його на Мальті, повідомляє World of Reel.

Над сценарієм до фільму Ґібсон працював з 2016 разом зі сценаристом «Хороброго серця» Рендаллом Воллесом. У квітні останній підтвердив, що сценарій нарешті завершено та що Джим Кевізел збирається повернутися до ролі Ісуса.

Сиквел матиме назву «Воскресіння» та зосередиться на тому, що відбулось за три дні між розп’яттям Христа та його воскресінням.

Нагадаємо, фільм «Страсті Христові» вийшов у 2004 році, у ньому йдеться про останній день земного життя Христа. Актори у фільмі розмовляють арамейською мовою чи латиною, оскільки Мел Гібсон вважав, що всі й так знають, про що йдеться. Все ж його вмовили додати субтитри.

Фільм викликав шквал критики, в якій Мела Гібсона звинувачували в антисемітизмі. Попри це, «Страсті Христові» зібрали в прокаті понад 600 млн доларів.