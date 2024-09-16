Дев’ятий McDonald’s працюватиме на першому поверсі супермаркету «Арсен»

На просп. Чорновола у Львові будують ще один ресторан швидкого харчування міжнародної мережі McDonald’s. Дозвіл на це будівництво не видавали, оскільки йдеться про реконструкцію наявного торгового комплексу.

Новий ресторан працюватиме в будівлі супермаркету «Арсен» на просп. Чорновола, 93. Ресторан буде розташований із лівої сторони супермаркету. Будівельні роботи тривають уже кілька місяців, а сама територія обгороджена парканом. Станом на вересень 2024 року тут встановили меблі на літньому майданчику, облаштовують територію McDrive і паркінг.

Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі Львівської міськради, дозволів на це будівництво мерія не видавала, адже йдеться про реконструкцію в межах наявного супермаркету.

Додамо, що зовсім поруч, на кільці просп. Чорновола – вул. Липинського, є ще один McDonald’s. Ресторан у супермаркеті «Арсен» стане дев’ятим у Львові. Зараз заклади працюють за адресами:

просп. Шевченка, 7;

просп. Чорновола, 12;

вул. Під Дубом, 7б, ТРЦ Forum Lviv;

просп. Свободи, 35;

вул. Зелена, 147а;

просп. Червоної Калини, 60;

вул. Володимира Великого, 24а;

с. Сокільники, вул. Стрийська, 30, поруч із ТРЦ King Cross Leopolis.

Також у Львові анонсували відкриття ще двох ресторанів міжнародної мережі – на вул. Патона та на Рясному.