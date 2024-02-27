Жінка заявляла, що має можливість вплинути на посадовця одного із територіальних сервісних центрів МВС Волинської області, який є її знайомим

Правоохоронці викрили мешканку Львівщини, яка за 15 тис. грн хабара, обіцяла вплинути на свого знайомого, посадовця одного із сервісних центрів МВС у Волинській області, та вирішити питання щодо успішного складення практичного іспиту з водіння.

Як вказано у повідомленні Львівської обласної прокуратури за 27 лютого, мешканка Львівщини запевняла чоловіка, який хотів успішно скласти практичний іспит з водіння та отримати посвідчення водія категорії «В», що вона зможе вирішити це питання за 15 тис. грн. Жінка заявляла, що має можливість вплинути на посадовця одного із територіальних сервісних центрів МВС Волинської області, який є її знайомим.

Затриманій інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Слідчі дії тривають. За клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.