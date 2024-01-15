Оголошення про свої послуги шахраї розмістили в інтернеті

Подружжя з Яворівщини підозрюють у шахрайстві з продажем в інтернеті посвідчень водія. Вони брали від своїх клієнтів передоплату і не виконували своїх зобов’язань. Викрили їх оперативники кіберполіції.

«27-річний чоловік та його 24-річна дружина, мешканці одного з сіл Яворівського району, розміщували в інтернеті оголошення про виготовлення посвідчень водія. Однак після того, як потерпілі перераховували кошти, підозрювані на зв’язок з ними більше не виходили», – повідомили 15 січня у поліції Львівщини.

Щоб приховати походження коштів, вони користувалися банківською карткою на ім’я іншої людини. А вже з неї перераховували гроші на власні рахунки.

Слідчі повідомили подружжю про підозру за ч.3 ст.190 ККУ (шахрайство) та ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), що передбачає позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють кількість клієнтів та інших причетних осіб.