Шахрай попросив з чужого аккаунта позичити гроші

Поліція встановила особу шахрая, який проник у чужий профіль в соцмережі Instagram і від імені її власниці просив позичити гроші. За двома статтями Кримінального кодексу йому загрожує позбавлення волі до п’яти років.

«Мешканець Львівського району віком 20 років отримав доступ до чужого облікового запису в одній із соціальних мереж та від імені власниці цього акаунту здійснив грошову позику у сумі 5800 гривень в іншої громадянки, зареєстрованої у тій самій мережі. Вказану суму потерпіла переказала зловмиснику на банківську картку. Звичайно, повертати отримані злочинним шляхом кошти шахрай наміру не мав – натомість, він привласнив гроші і використав їх на власний розсуд», – повідомили 8 січня у Нацполіції Львівщини.

Шахрайство викрили оперативники управління протидії кіберзлочинам та слідчі за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури. Поліції наразі відомо про один епізод такого шахрайства зловмисника, але ще ведеться перевірка. З власних джерел ZAXID.NET дізнався, що шахрайство викрили у соцмережі Instagram.

20-річному мешканцю Львівського району повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч.1 ст.361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних мереж). Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі до п’яти років.

Нагадаємо, у поліції застерігають від такого шахрайства, який останнім часом доволі популярний: «Якщо ви отримали повідомлення від друзів, знайомих чи рідних з проханням терміново "позичити кошти", не поспішайте переказувати кошти на невідомі вам рахунки. Переконайтеся, що сторінку у соцмережі того хто звернувся, не зламали». Відповідно, щоб приватну сторінку не взламували, до неї має бути надійний пароль, також не слід клікати на невідомі посилання, відправляти свої дані. А ще варто ретельно перевіряти реквізити благодійних зборів, на які ви плануєте переказати свої кошти.