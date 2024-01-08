Патрульні приїхали допомогти водію, який з'їхав з траси

На об’їзній Львова автомобіль Audi 80 злетів у кювет. Патрульні, які приїхали на виклик, з’ясували, що водій у нетверезому стані, а його водійське посвідчення підроблене. Він зізнався, що купив його через соцмережі.

Автопригода трапилася у неділю, 7 січня, на автодорозі Західний обхід міста Львова. Водій Audi 80 не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Патрульні під час розмови з 42-річним водієм виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Це підтвердила перевіркв на драгері – 1,84 проміле.

«Посвідчення водія мало очевидні ознаки підробки, а саме: відсутність мікродруку і водяних знаків та неіснуюча серія документа згідно з інформаційними базами. Керманич зізнався, що придбав його через соцмережі», – повідомили 8 січня у патрульній поліції Львова.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП. Також, чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за підробку документів (ст. 385 ККУ).

Того ж дня у селі Новий Яричів патрульні інспектори виявили ще один автомобіль у кюветі – Mitsubishi Lancer. У водія помітили ознаки наркотичного сп’яніння, однак від медогляду він відмовився. На нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.