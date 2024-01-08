Поліція Львівщини розшукує водія, який збив 29-річного пішохода. ДТП трапилася у неділю ввечері, 7 січня, у Городку. Про це повідомили у поліції Львівської області.

«Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановили водія-винуватця наїзду на пішохода, що стався 7 січня близько 22:30 на вулиці Перемишльській у місті Городок, а також розшукати автомобіль, яким було скоєно наїзд, просимо зголоситись на оперативну лінію “102”», –йдеться у повідомленні поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, наїхав на пішохода, 29-річного місцевого жителя. Потерпілий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водій з місця ДТП втік.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.