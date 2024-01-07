На Львівщині на трасі «Київ-Чоп» трапилася ДТП з потерпілими
Біля Дідилова патрульні організували реверсний рух
У неділю, 6 січня, на автодорозі «Київ-Чоп», біля села Дідилів на Львівщині, відбулося зіткнення двох автомобілів. Внаслідок ДТП є постраждалі. Поліцейські організували реверсний рух. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.
«На автодорозі “Київ-Чоп” біля села Дідилів у напрямку столиці відбулося зіткнення двох автомобілів. На жаль, із потерпілими», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.
Які саме автомобілі потрапили в ДТП у патрульній поліції наразі не уточнили.
Спершу поліцейські скеровували автомобілі об’їзними шляхами. Зі сторони населеного пункту Великосілки в напрямку міста Львів – через Красне та Жовтанці, а зі сторони Малих Підлісок в напрямку Києва – через Жовтанці.
Зголом на ділянці автозіткнення, поблизу села Дідилів, поліцейські організували реверсний рух. Водіїв просять врахувати цю інформацію.
На місці працюють усі необхідні служби. Деталі та обставини події встановлюються.
P.S. О 17:45 у патрульній поліції Львівської області повідомили, що рух ділянкою відновили повністю.