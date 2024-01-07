На місці працюють усі необхідні служби

У неділю, 6 січня, на автодорозі «Київ-Чоп», біля села Дідилів на Львівщині, відбулося зіткнення двох автомобілів. Внаслідок ДТП є постраждалі. Поліцейські організували реверсний рух. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«На автодорозі “Київ-Чоп” біля села Дідилів у напрямку столиці відбулося зіткнення двох автомобілів. На жаль, із потерпілими», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Які саме автомобілі потрапили в ДТП у патрульній поліції наразі не уточнили.

Спершу поліцейські скеровували автомобілі об’їзними шляхами. Зі сторони населеного пункту Великосілки в напрямку міста Львів – через Красне та Жовтанці, а зі сторони Малих Підлісок в напрямку Києва – через Жовтанці.

Зголом на ділянці автозіткнення, поблизу села Дідилів, поліцейські організували реверсний рух. Водіїв просять врахувати цю інформацію.

На місці працюють усі необхідні служби. Деталі та обставини події встановлюються.

P.S. О 17:45 у патрульній поліції Львівської області повідомили, що рух ділянкою відновили повністю.