Тарас Слобода у березні 2023 року отримав 60,5 тис. грн хабара за продаж деревини з території лісгоспу

Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок посадовцю Яворівського лісництва Тарасу Слободі, який вимагав 60,5 тис. грн за продаж деревини із підконтрольної йому філії «Рава-Руське лісове господарство». Суд визнав Тараса Слободу винним у хабарництві та призначив 51 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, лісничий Яворівського лісництва філії «Рава-Руське лісове господарство» Тарас Слобода у березні 2023 року отримав 60,5 тис. грн хабара за продаж деревини з території лісгоспу без оформлення необхідних документів.

Посадовця викрили правоохоронці та порушили щодо нього кримінальну справу через хабарництво. ZAXID.NET інформував, що Тарас Слобода очолював Яворівське лісництво.

У суді посадовець визнав свою провину та просив його суворо не карати, зокрема наголошував, що має на утриманні двох дітей. Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали та призначила Тарасу Слободі 51 тис. грн штрафу з річною забороною працювати на адміністративних посадах у філії «Рава-Руське лісове господарство». Арештовану деревину передадуть на потреби ЗСУ. Вирок ще можна оскаржити.