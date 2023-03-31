Лісничого затримали під час отримання хабара

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України затримали одного з керівників лісництв у Львівській області, коли той отримував хабар. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про Тараса Слободу, який очолює Яворівське лісництво державного підприємства «Рава-Руське лісове господарство». Слідство встановило, що лісник продавав деревину без документів та за заниженими цінами, а різницю привласнював. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 31 березня, повідомили, що посадовець отримав підозру в одержанні неправомірної вигоди з використанням службового становища.

Слідство встановило, що лісничий вимагав понад 60 тис. грн за деревину з території лісгоспу. «Вартісні породи сосни та дуба продавалися "на папері" під виглядом звичайних дров, які коштують у кілька разів дешевше. При цьому різницю у ціні посадовець привласнював. Лише за тиждень він встиг тричі продати деревину за такою схемою місцевому підприємцю, привласнивши більше ніж 60 тис. грн», – розповіли у прес-службі прокуратури.

Працівники ДБР затримали лісничого, коли той отримував 20 тис. грн за продаж 15 кубометрів деревини. Крім цього, правоохоронці провели обшуки на місці роботи та в помешканні чоловіка й знайшли документи, які підтверджують незаконну діяльність. Керівнику Яворівського лісництва Тарасу Слободі загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Соснівському лісництві на Львівщині посадовці незаконною вирубкою лісу спричинили збитки державі на 4 млн грн. Злочинну схему організував лісничий з місцевим підприємцем.