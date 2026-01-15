Михайлу Лабі інкримінують хабарництво в особливо великому розмірі

Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, хто вніс заставу за підозрюваного в організації злочинної групи у Верховній Раді народного депутата Михайла Лабу. Серед заставодавців – компанія, яка належить колишньому заступнику прокурора Київської області Ігоря Проценка.

Нагадаємо, Михайлу Лабі інкримінують хабарництво в особливо великому розмірі. За даними правоохоронців, обвинувачений разом із ще чотирма однопартійцями зі «Слуги народу» систематично отримували від 2 до 5 тис. доларів за «потрібне» голосування у Верховній Раді.

Суд призначив Михайлу Лабі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 20 млн грн. 13 січня нардеп взяв участь у засіданні фракції партії «Слуга Народу», після чого голосував за призначення нових міністрів.

За інформацією журналістів «Схем», частину застави (499 тис. грн) Михайло Лаба вніс сам. Ще троє людей внесли за нього заставу окремими сумами – від 150 тис. грн до 3 млн грн, а найбільшу суму – 16,1 млн грн внесла київська компанія «Тап Сіті Сервіс».

Що відомо про компанію-заставодавця

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Тап Сіті Сервіс» зареєстроване у 2018 році. Займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Із 2024 року власником компанії є Ігор Проценко, який до 2021 року працював заступником прокурора Київської області.

Проценко повідомив журналістам «Схем», що представляє інтереси Михайла Лаби як адвокат, але по суті питань коментувати відмовився.

Також від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 25,8 млн грн – найбільшу суму з 30-мільйонної застави, призначеної ще одному підозрюваному нардепу, однопартійцю Михайла Лаби Ігорю Негулевському, внесла фірма «Евагрейн».

Ця ж компанія, за даними ДБР і джерел «УП», у листопаді 2025-го, внесла заставу в понад 20 млн грн за колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова, родина якого під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів.

Нагадаємо, п’ятьом депутатам Верховної Ради України, підозрюваним в організації злочинної групи у стінах парламенту, загрожує до 12 років ув’язнення.