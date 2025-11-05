Загалом за Євгена Борисова вже внесли понад 100 млн грн застави

За колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова внесли ще одну заставу у розмірі понад 20 млн грн. Про це у середу, 5 листопада, повідомило «Українській правді» джерело в правоохоронних органах.

Як розповів співрозмовник видання, заставу в розмірі 20 млн 136 тис. грн внесли у вівторок, 4 листопада. За даними джерела УП, заставу внесло ТОВ «Евагрейн».

Загалом у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за Борисова вже внесли понад 100 млн грн застави.

Що відомо про кримінальні провадження Євгена Борисова

Колишній військовий посадовець фігурує у кількох кримінальних провадженнях. Влітку 2023 року «Українська правда» опублікувала розслідування щодо елітного майна родини Борисова в Іспанії вартістю кілька мільйонів доларів. Того ж місяця після розголосу його звільнили з посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП за розпорядженням Володимира Зеленського. Згодом НАЗК повідомило, що Борисов незаконно збагатився на 188 млн грн, після чого ДБР оголосило йому підозри у незаконного збагачення та порушенні порядку несення військової служби.

24 липня 2023 року ДБР затримало Борисова під час спроби втекти від слідства. Наступного дня ексвійськкома арештували із правом внесення застави. Спочатку сума застави становила 150 млн, але поступово суди зменшили її до 12 млн грн.

28 травня 2024 року Євген Борисов вийшов із СІЗО під заставу, але співробітники ДБР одразу затримали його та повідомили про підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 млн грн.

25 грудня 2024 року Борисов вийшов під заставу розміром майже 40 млн грн. Однак співробітники ДБР знову затримали колишнього військового посадовця. 26 вересня «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела пвідомляла, що за Євгена Борисова знову внесли заставу розміром 44 млн грн.

31 жовтня 2025 року Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід Борисову у справі щодо самовільного залишення місця служби. За даними ДБР, у грудні 2022 року він, обіймаючи посаду начальника Одеського ТЦК та СП, виписався з військового шпиталю, але ще протягом двох тижнів не в'являвся на службу без поважних причин. Того ж місяця Борисов виїхав за кордон та разом з родиною відпочивав у Туреччині, Молдові, Іспанії та на Сейшелах.