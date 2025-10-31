Суд призначив Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді застави

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід скандальному колишньому начальнику Одеського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це у п’ятницю, 31 жовтня, повідомило «Суспільне» з посиланням на адвоката Борисова.

За словами адвоката Андрія Война, суд обрав для Борисова запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 млн грн. Сторона захисту заявляє, що не погоджується з таким рішенням та планує його оскаржити.

«Ми будемо оскаржувати. Сама суддя написала в рішенні, що воно оскаржується протягом п'яти днів», – цитує «Суспільне» Андрія Война.

Запобіжний захід обрали у справі щодо самовільного залишення місця служби. За даними ДБР, у грудні 2022 року Борисов, обіймаючи посаду начальника Одеського ТЦК та СП, виписався з військового шпиталю, але ще протягом двох тижнів не в'являвся на службу без поважних причин. Того ж місяця Борисов виїхав за кордон та разом з родиною відпочивав у Туреччині, Молдові, Іспанії та на Сейшелах.

Більше про кримінальні провадження стосовно Євгена Борисова

Колишній військовий посадовець фігурує у кількох кримінальних провадженнях. Влітку 2023 року «Українська правда» опублікувала розслідування щодо елітного майна родини Євгена Борисова в Іспанії вартістю кілька мільйонів доларів. Того ж місяця після розголосу Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП за розпорядженням Володимира Зеленського. Згодом НАЗК повідомило, що Борисов незаконно збагатився на 188 млн грн, після чого ДБР оголосило йому підозри у незаконного збагачення та порушенні порядку несення військової служби.

24 липня ДБР затримало Борисова під час спроби втекти від слідства. Наступного дня ексвійськкома арештували із правом внесення застави. Спочатку сума застави становила 150 млн, але поступово суди зменшили її до 12 млн грн.

28 травня Євген Борисов вийшов із СІЗО під заставу, але співробітники ДБР одразу затримали його та повідомили про підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 млн грн.

25 грудня 2024 року Борисов вийшов під заставу розміром майже 40 млн грн. Однак співробітники ДБР знову затримали колишнього військового посадовця на виході з СІЗО.

26 вересня «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела пвідомляла, що за Євгена Борисова знову внесли заставу розміром 44 млн грн.