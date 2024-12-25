Колишнього начальника одеського ТЦК знову затримали на виході з СІЗО

У середу, 25 грудня, співробітники Державного бюро розслідувань у Києві знову затримали колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП після виходу з СІЗО під заставу. Про це повідомили у пресслужбі ДБР. Зазначимо, що правоохоронці не розголошують ім’я затриманого, але з деталей справи зрозуміло, що йдеться про Євгена Борисова.

Як повідомило ДБР, за Євгена Борисова внесли заставу у розмірі майже 40 млн грн. Однак детективи отримали інформацію, що ексначальник одеського ТЦК має намір виїхати за кордон, щоб переховуватися від слідства. Після того як Борисов вийшов із СІЗО, його затримали та оголосили нові підозри. Зокрема, колишнього військового підозрюють у перешкоджання діяльності ЗСУ та видачі неправдивого офіційного документа.

«Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тис. 480 грн за період квітень-червень 2022 року», – повідомили у ДБР.

Крім того, детективи підозрюють Борисова у легалізації грошей, одержаних незаконним шляхом. У межах цього кримінального провадження за рішенням суду в управління АРМА передали його нерухомість у курортному місті Марбелья в Іспанії. Йдеться про маєток площею 857 м² вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 м² вартістю 510 млн євро. Прикметно, що нерухомість нібито належала матері та дружині колишнього військкома.

Також суд передав до АРМА три елітні авто загальною вартістю понад 14 млн грн. Йдеться про Mercedes-Benz EQV, Mercedes-Benz G 63 AMG та Toyota Land Cruiser 200. Автомобілі були записані на дружину, матір і тещу Борисова.

У чому підозрюють Євгена Борисова

У червні 2023 року журналісти «Української правди» опублікували розслідування про елітну нерухомість та автомобілі Борисова в Іспанії. Того ж місяця Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП. Згодом НАЗК повідомило, що Борисов незаконно збагатився на 188 млн грн, а потім ДБР оголосило йому підозри у незаконного збагачення та порушенні порядку несення військової служби. 24 липня ДБР затримало колишнього військового на спробі втечі від слідства. Наступного дня Борисова арештували із правом внесення застави. Спочатку сума застави становила 150 млн, але поступово суди зменшили її до 12 млн грн.

28 травня Євген Борисов вийшов із СІЗО під заставу, але співробітники ДБР одразу затримали його та повідомили про підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 млн грн.

Євгену Борисову загрожує до 10 років позбавлення волі.