Сьогодні Євген Борисов вийшов під заставу 12 млн грн

Колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, за якого сьогодні внесли заставу в 12 млн грн, затримали працівники Державного бюро розслідувань при виході із СІЗО. Про це повідомила прес-служба ДБР у вівторок, 28 травня.

Як розповіли у відомстві, детективи ДБР отримали інформацію, що Євген Борисов планував втекти за кордон, після того, як вийде із СІЗО.

Борисову повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 млн грн (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).

Санкції інкримінованих Борисову статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Зауважимо, що наразі проти екс-начальника Одеського обласного ТЦК та СП порушене кримінальне провадження за декількома статтями. Після минулорічного червневого розслідування «Української правди» про елітну нерухомість Борисова в Іспанії, його спочатку звільнили з посади військкома, а згодом повідомили про підозру в привласненні 188 млн грн. Борисова, який впродовж місяця переховувався, затримали у Києві, а наступного дня арештували. Спочатку сума застави була 150 млн, але поступово суди зменшили її до 12 млн грн.