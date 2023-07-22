Євгену Борисову повідомили про підозру

Колишньому керівнику Одеського регіонального центру комплектування Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

За словами Зеленського, Борисову повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Зеленський нагадав, що в Україні триває перевірка військкоматів.

«І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча», – підкреслив він.

ДБР також згодом підтвердило, що Борисову повідомили про підозру. Водночас зазначається, що «місцезнаходження підозрюваного уточнюється». Колишнього воєнкома Євгена Борисова підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Ще в березні у ЗМІ поширилася інформація, що матір головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина – комерційну нерухомість поруч. Також, як зазначається, у власності родини з’явився позашляховик Mercedes Gelendvagen. Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та незаконного збагачення.

Президент Володимир Зеленський дав доручення Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному «негайно звільнити» з посади Борисова. За словами глави держави, на Ставці він також доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України. Згодом проти Євгена Борисова відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1КК України та відсторонили військкома від посади. Йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення.