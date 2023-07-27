Сам військком перебуває під арештом

Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки скандального одеського військового комісара Євгена Борисова, якого підозрюють у корупції та ухиленні від служби. Під арешт потрапили будинки, квартири та земельна ділянка на Одещині, а також автопарк з елітних автомобілів, повідомили у четвер, 27 липня, у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За сприяння САП та прокуратури суд арештував майно Євгена Борисова, у якого раніше виявили нерухомість та авто в Іспанії на мільйони доларів. Військком, якого звільнили через скандал, також уникав виконання службових обов'язків.

«Арештовано земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, будинки та квартири в Одесі, а також 6 елітних автомобілів: Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску, Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 р.в., Mercedes-Benz EQV, 2022 р.в., Mercedes-Benz GLE 400, 2021 р.в., Porsche Macan GTS, 2016 р.в. та Audi A6, 1999 р.в.», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Окрім того, суд арештував банківські рахунки та гроші Євгена Борисова. Суму арештованого майна у прес-службі не уточнили.

За даними правоохоронців, родичі скандального військкома намагалися вивезти частину майна за кордон, щоб уникнути його арешту.

Нагадаємо, Євгена Борисова, який переховувався від слідства, затримали у Києві 24 липня. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування. Йому повідомили про підозру за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення), ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини), ч. 4 ст. 409 ККУ (ухилення від військової служби).

За рішенням суду, з 25 липня військком перебуває під вартою із можливістю внесення застави у 150 млн грн. У СІЗО Євген Борисов пробуде два місяці. За вчинені злочини йому загрожує до 12 років ув'язнення.